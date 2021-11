L’ONAPE et Promosol veulent réduire le sous-emploi à travers la technologie solaire

Quarante jeunes ( 20 hommes et 20 femmes) se font former en techniques de fabrication et d’utilisation de four et séchoir solaires. La cérémonie du lancement officiel de cette formation est faite, ce mercredi, 10 novembre, au bureau de l’Office national pour la promotion de l’emploi d’Habéna.



Le sous-emploi et le chômage des jeunes et femmes demeure un souci pour le développement du Tchad. Comme solutions à cette situation, l’appui à l’entrepreneuriat et surtout la formation de ces derniers dans des métiers porteurs, apparaissent comme des solutions efficaces.



C’est dans ce cadre que l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) et son partenaire Promosol décident de former 40 jeunes en techniques de fabrication et d’utilisation du four et séchoir solaires.

Sadick Brahim Dicko, le Directeur de l’ONAPE



C’est une formation de 20 jours qui permettra aux bénéficiaires d’acquérir des savoirs-faire pour leur intégration socio-économique, en faisant usage de la technologie solaire. Cela permettra “aussi de protéger notre environnement, car notre pays le Tchad est l’un des pays vulnérables au changement climatique“, souligne le directeur de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko.