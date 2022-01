L’initiative « Entreprendre 2022 » se tiendra du 4 au 5 février à N’Djaména

L’initiative « entreprendre 2022 » va se dérouler les 4 et 5 février à N’Djaména. Elle a pour thème : « accélérer la révolution industrielle pour consommer et faire consommer le made in Chad au monde ».

« Entreprendre 2022 » se veut être un cadre de sensibilisation et de formation des jeunes en entrepreneuriat et leadership transformationnel. Pendant les deux jours de l’évènement, ses organisateurs espèrent engager et amener les jeunes à créer une entreprise ou organisation, de nouveaux produits et services, de l’emploi et apprendre à saisir les opportunités.

« Former 1200 jeunes en entrepreneuriat et leadership de façon approfondie et pragmatique ; 25% de ce nombre lors de l’évènement est réservé aux couches vulnérables de notre société à savoir les orphelins, les veuves et les réfugiés ; permettre le financement de 10 entrepreneurs avec un capital de démarrage, etc. », détaillent les responsables de ladite initiative.

Au cours d’« entreprendre 2022 », il est prévu des formations intensives sur le business, l’économie et la révolution industrielle ; des panels sur les énergies, le capital humain et l’éducation ; des partages d’expériences avec les success-stories locales et internationales, etc.

« Entreprendre 2022 » est organisée par « the builders », la génération ABCD et Mossossouk. L’on est à la 4e édition.