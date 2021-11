Les titres de transport de 2018 sont déjà virés dans les banques

Les primes de transport pour le compte de l’année 2018 sont enfin virées. Ces primes devraient être versées depuis fin octobre selon la promesse du gouvernement.

Les titres de transport pour l’année 2018 viennent d’être virés dans certaines banques. C’est ce qu’annonce le porte-parole adjoint de la plateforme syndicale revendicative, Mahamat Nasradine Moussa, ce mardi 16novembre.

Ces primes devraient être versées fin octobre mais ont connu un retard. Selon Mahamat Nasradine Moussa, ce matin du 16 novembre, ils sont allés voir le ministre de la Fonction publique sur la situation de retard de payement. Ce dernier a ordonné à son SG pour qu’ils descendent ensemble au ministère des Finances et du Budget pour s’enquérir de la réalité. « Nous avons rencontré quelques responsables du ministère des Finances et on a continué jusqu’au niveau du trésor », explique-t-il.

Sur la liste, figuraient les gens qui étaient suspendus en octobre

Ceux qui vont bénéficier des frais de transport de 2018 sont au nombre de 11 000. « Au niveau du trésor, on nous a fait savoir que ce retard est dû à un problème technique. Parce qu’ils ont constaté que sur la liste de ceux qui vont bénéficier des titres de transport de 2018, figurent les gens qui étaient suspendus en octobre. Donc il faut sortir ces gens de la liste, ce qui a causé le retard », rapporte le porte-parole adjoint de la plateforme.

Avec l’inspecteur général, la question des inactifs a été posée

Le porte-parole Mahamat Nasradine Moussa souligne qu’avec l’inspecteur général, la question en ce qui concerne le transport des inactifs (ceux qui étaient en activité avant qu’ils ne partent en retraite et pour les décédés aussi) a été posée. « Il nous a fait savoir que l’argent est déjà viré dans le compte de l’inspection générale. Donc ils faut mettre quatre équipes et dès le début de la semaine prochaine, ils vont commencer le paiement ».