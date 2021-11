Les diplômés sans emploi comptent organiser un forum

Les lauréats professionnels de l’éducation en instance d’intégration à la Fonction publique entendent organiser un forum auquel vont être conviés tous les diplômés sans emploi. Les recommandations issues de cette rencontre vont être transmises aux autorités et à leurs partenaires.

La décision a été prise lors d’une assemblée générale évaluative tenue le 14 novembre à N’Djamena. « Nous avons rendu compte à notre base de nos dernières démarches concernant notre intégration à la Fonction publique qui jusque-là traine. De la part des autorités, que c’est sur la bonne voie et qu’il y a une question de liquidité qui se pose au niveau du trésor. Ça les engage. Nous avons débattu amplement de tous les maux qui nous minent. Nous avons unanimement décidé d’aller à un forum où nous inviterons tous les diplômés sans emploi. Ça sera sur le plan national », annonce au micro de la radio Arc-en-ciel, le porte-parole des lauréats professionnels de l’éducation en instance d’intégration à la Fonction publique, Neuzilka Emmanuel.

Il ajoute que cette rencontre va se tenir avant le dialogue national. « Ce forum sera sanctionné par des recommandations au gouvernement et à nos partenaires d’une manière générale. Ça va être une occasion de brassage et nous allons nous connaître sur le plan national. Il y a tas de choses qui se passent et qui ne vont pas dans notre intérêt », estime Neuzilka Emmanuel.

Donc, « ce sera une occasion pour nous de dénoncer et de faire des recommandations au gouvernement de changer ». Le porte-parole Emmanuel avance qu’ils vont s’atteler à faire appliquer ces propositions. « Si ce n’est pas appliqué, on aura encore beaucoup d’autres stratégies à définir au courant de ce forum », prévient-il, sans donner plus de détails.