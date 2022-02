Les diplômés en instance d’intégration à la Fonction publique exigent leur implication dans le processus du recrutement

La plateforme des diplômés en instance d’intégration à la Fonction publique exige son implication dans le processus du recrutement des 5000 jeunes à la Fonction publique, annoncé par le président du Conseil militaire de transition. Elle menace de mener des grandes actions si cette condition n’est pas respectée.

Lors d’un point de presse qu’elle a fait ce jeudi, 17 février, la plateforme des diplômés en instance d’intégration à la Fonction publique, affirme qu’elle déplore la lenteur avec laquelle le processus du recrutement des cinq mille jeunes à la Fonction publique se fait.

E puisque « le Conseil militaire de transition et son gouvernement n’en font ni l’objet de leur verbe ni leur préoccupation », la plateforme tient à son implication dans ce processus pour des raisons de transparence et de crédibilité. C’est ce qui fut conclu le 13 avril 2021 entre les leaders de la plateforme et le feu maréchal.

Aussi, elle exige la mise en place d’une commission paritaire dans un délai raisonnable, sans quoi elle sera dans l’obligation d’appeler ses relais dans les 23 provinces à des actions de grande envergure et « le CMT et son gouvernement seront responsables de tout ce qui adviendra », fait-elle savoir. « Nous avons assez patienté dans la souffrance et il est temps que nos décideurs répondent à nos revendications », conclut-elle.