Le ministre de la Fonction publique et les centrales syndicales évaluent l’exécution des points du pacte social triennal

Le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat a rencontré les centrales syndicales pour évaluer le pacte social triennal, ce mercredi 9 mars. Dans son préliminaire, il a sorti les points exécutés par le gouvernement et ce qui reste.

La rencontre a pour objectif de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des différents points du pacte social mais aussi et surtout pour maintenir l’espoir sur la signature entre les centrales syndicales et le gouvernement. “Il est question de se retrouver régulièrement pour faire le point sur l’état d’avancement du pacte social triennal et ses différents points”, souligne le ministre Brah Mahamat.

” Des contraintes liées à nos responsabilités n’ont pas permis de programmer la rencontre mais néanmoins des contacts sont maintenus entre nous de manière isolée pour répondre à certaines questions ponctuelles”, affirme-t-il. Malgré les difficultés en cette période de transition, le gouvernement a pu faire des efforts pour exécuter les points inscrits sur le pacte social triennal entre le gouvernement et les centrales syndicales. “A ce jour même si la totalité des engagements n’est pas réalisée, les autres sont en cours de réalisation. Et nous sommes réunis pour vous assurer notre de disponibilité à tout faire pour respecter à la lettre ces engagements”, rassure-t-il.

Au titre des engagements déjà réalisés, on peut citer entre autres :

le paiement des arriérés de frais de transport de 2016, 2017, 2018 depuis le 18 novembre 2021 pour tous les ministères,

le paiement effectif des reliquats de frais de transport de 2016, 2017 et 2018 pour les agents inactifs retraités et les droits des décédés de tous les ministères depuis 25 novembre 2021,

le paiement effectif des reliquats de frais de transport de 2019 aux agents du secteur de l’éducation (l’éducation nationale, enseignement supérieur, la culture et jeunesse sport, la formation professionnelle mais aussi le secteur de santé et affaires sociales).

Le ministre Brah Mahamat dit qu’il a été rapporté, qu’il y a l’existence de quelques omis, mais leur situation est à la solde en instance de paiement.

Au titre des activités en cours de réalisation, il s’agit entre autres :

le processus de reversement des enseignants scientifiques contractuels de l’éducation en cours et même finalisé, le processus est en cours concernant la restructuration de la CNRT et la révision du code de pension des retraités civils et militaires au Tchad en particulier et celle relative à la sécurité sociale en générale avec la création des organes de pilotage et de la mise en œuvre des travaux,

la commission technique paritaire en charge de l’immatriculation à la CNPS des agents contractuels de l’État démarrera ses travaux avec des équipes désignées ;

le décret en cours pour la mensualisation et l’augmentation du point d’indice de 105 à 115.

Le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat a enfin relevé que la plupart des rappels des salaires des médecins et autres agents de l’État intégrés et affectés dans les différentes localités en raison de 50% en octobre et 50% autres en décembre 2021 sont payées. Pour des cas, les intéressés sont donc priés de se manifester auprès des différents syndicats pour la prise en charge. ” Le paiement des indemnités de craie et documentation des enseignants concernés prévu pour octobre et décembre 2021, le paiement est fait. Les retardataires doivent se manifester pour leurs prises en charge”, dit-il.

Pour rappel, le gouvernement de transition a signé le 4 octobre 2021 avec les syndicats un pacte social triennal. Ce pacte permet d’apaiser le climat social et surtout d’éviter des grèves répétitives, pour une durée de trois ans.