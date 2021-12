L’association “Ensemble nous pouvons” forme 40 jeunes en entrepreneuriat

L’Association « Ensemble nous pouvons » a lancé ce lundi 27 décembre au sein de la Maison des jeunes de Walia une série de formations à l’endroit des jeunes filles et garçons du 9eme arrondissement.

« La problématique de sous-emploi constitue un fait réel qui a beaucoup des répercussions négatives sur notre société », laisse entendre le président de l’Association « Ensemble nous pouvons », Sinyabé Sindeu, en ouvrant les journées entrepreneuriales, ce lundi, 27 décembre.

Ces journées entrepreneuriales, ce sont sept jours de formation des 40 jeunes filles et garçons dans divers domaines, à savoir la couture, la reliure artisanale, l’électricité bâtiment et le montage des antennes paraboliques. Ces formations, dit Sinyabé Sindeu, consistent à donner « le goût d’entreprendre à ces jeunes et créer une autonomie financière pour chaque jeune ».

Si le nombre des bénéficiaires de ces formations n’est pas assez nombreux, le président de l’Association « Ensemble nous pouvons », appelle le gouvernement et ses partenaires à soutenir les prochaines éditions pour élargir la formation à un nombre important des jeunes.