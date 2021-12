Lancement du Salon international des investisseurs et porteurs des projets

Ce 16 décembre 2021, s’est ouvert le Salon international des investisseurs et porteurs des projets au Palais du 15 janvier à N’Djamena.



Ce salon est une initiative de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Tchad et ses partenaires, l’ANIE (Agence nationale des investissements et des exportations), Young Ambassador… qui aspire à ouvrir des fenêtres d’investissements des entreprises étrangères au Tchad.



Cette initiative intitulée Chad Partners va permettre aux acteurs privés tchadiens de se retrouver afin d’échanger avec des investisseurs pour la relance économique du Tchad. Le Salon se déroulera du 16 au 19 décembre dans l’enceinte du palais du 15 janvier.





Ce sera un temps de découverte des entreprises locales et internationales pour une solution économique future.