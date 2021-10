Fonds d’entrepreneuriat des jeunes : la CBT tient la tête du peloton des financeurs

La troisième vague de remise de chèques aux porteurs de projets dans le cadre du Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes a eu lieu le jeudi 21 octobre. Un projet dans lequel, la Commercial Bank Tchad (CBT), la banque citoyenne tient la tête du peloton des banques.

Le Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes a été lancé en juillet 2020 à N’Djamena. Il fait suite à l’annonce faite le 14 avril 2020 par le défunt président Idriss Déby Itno. Un accord a été signé avec les banques tchadiennes pour financer ce projet à hauteur de 30 milliards.

L’objectif est de lutter contre les disparités socio-économiques, mais aussi de réduire le taux de chômage des jeunes.

Deux vagues de financements ont déjà été organisées. La cérémonie du jeudi 21 octobre a donc marqué la troisième vague. Ils étaient 48 porteurs de projets à bénéficier d’un financement de plus d’un milliard de FCFA.

Sur ce nombre, la Commercial Bank Tchad (CBT), la banque citoyenne a financé, à elle seule, 24 projets pour un montant de plus de 597 millions. Des projets dans les domaines de l’élevage, de l’agriculture et de l’industrie.

Etant donné que lors des deux premières vagues, la CBT a donné respectivement des chèques à hauteur de plus 103 millions et plus de 201 millions, elle a financé les projets, pour les trois vagues, à hauteur de plus de 902 millions.