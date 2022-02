Emploi : le projet PEA-Tchad cherche un ou une DAF

Dans le cadre des activités liées au projet Partenariats avec l’Enseignement Supérieur Africain (PEA-Tchad), projet financé par l’AFD, l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) lance le recrutement d’un responsable Administratif et Financier du Projet.

Mission

Sous la supervision du Coordinateur Africain du Projet, le Responsable administratif et financier (RAF) a pour responsabilités de superviser les fonctions de suivi financier associée au projet en matière de comptabilité, analyse et gestion financière avec le respect des normes relatives aux termes et conditions existants. II/Elle s’assure du respect des procédures du projet. II/Elle devra maintenir une communication efficace avec toutes les autres composantes du projet ainsi que tous les partenaires et bénéficiaires.

Qualifications requises :

Le candidat ou la candidates devra justifier du profil suivant :

Formation de base :

Diplôme d’études en comptabilités, finances, gestion, audit/contrôle de gestion (Minimum BAC+2) ou tous autres diplômes équivalents, ayant de bonnes connaissances de la gestion financière.

Expérience Professionnelle :

Cinq (5) année d’expérience minimum à un poste analogue, dont deux (2) dans une position similaire dans un projet avec financement extérieurs (BAD, BID, BADEA, Union européenne, …) ;

Connaissance en informatique :

Le candidat ou la candidate devra avoir l’expérience de l’utilisation de l’ordinateur et d’un ou plusieurs logiciels de comptabilité. La connaissance d’un logiciel de gestion comptable et financière de projet serait un atout.

Autres aptitudes :

Le candidat ou la candidate devra avoir (i) le sens de l’organisation et de la planification budgétaire ; (ii) un esprit d’initiative et le sens de l’anticipation ; (iii) le sens de la communication ;(iv) la capacité de mettre en place des procédures de gestion et de circulation de l’information financière ; et (v) l’expérience de travailler sous pression et dans un souci de respecter les échéances du projet.

Dépôt & date limite :

Les manifestations d’intérêts devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25 février 2022 à 12 heures 00 minutes.

Bureau de liaison de l’INSTA à N’Djamena sis au Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD), E-mail : yayadagal@yahoo.fr copie à issayou@gmail.com / jean.jacques.rousseau@univ-st-etienne.fr

Avec uniquement la mention « APPEL A MANIFESTATION D’INTERET pour Recrutement d’un responsable Administratif et Financier du Projet PEA-Tchad »

