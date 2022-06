Ati : 75 jeunes apprenants du centre de formation professionnelle reçoivent leurs parchemins

Financée par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix et mise en œuvre par l’ONG ADESOL, cette formation a été conjointement organisée par l’Organisation internationale pour les migrations et le Programme alimentaire mondial.



Ces 75 apprenants dont 17 filles qui viennent de recevoir leurs parchemins ont été formés dans les filières pratiques à savoir : la couture-broderie, l’électricité -batiment-energie solaire et la maintenance automobile.



Pour le chef du sous-bureau PAM d’Ati, Issakha Souleymane, le projet intervient dans trois provinces dont le Batha pour faciliter le dialogue entre les jeunes et les autorités autour de la migration irrégulière.



Dans son intervention le gouverneur de la province, Djimta Ben Dergon, précise que les plus hautes autorités de la transition accordent une place de choix à l’auto emploi des jeunes de la province du Batha qui sont souvent attirés par le mirage du bonheur en Libye, une destination hautement dangereuse.



En remettant les attestations de fin de formation aux lauréats, la ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Kassiré Isabelle Housna, a remercié et félicité le PAM et l’OIM qui, à travers le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix, ont consenti des efforts pour la formation de ces jeunes.



À la fin de cette cérémonie, la ministre Kassiré Isabelle Housna a visité le centre de formation professionnelle et technique pour s’imprégner de la réalité dudit centre.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati