5 000 agents seront recrutés à la Fonction publique en 2022

Selon le projet de la loi des finances 2022 adopté par le gouvernement et qui sera soumis dans les heures qui suivent au Conseil national de transition, 5 000 agents seront recrutés l’année prochaine à la Fonction publique.

Selon le projet de la loi des finances (PLF) 2022, ces recrutements se feront en remplacement numérique des fonctionnaires et agents de l’Etat décédés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, « dûment constatés dans le système de gestion des finances publiques ». Des recrutements qui sont plafonnés à 5 000 agents.

Ainsi, tous les départements ministériels sont concernés mais la priorité est réservée aux lauréats des établissements publics nationaux de formations civils et militaires et aux enseignants scientifiques. Le document précise que les actes de recrutements en remplacement numérique sont obligatoirement contresignés par le ministre en charge des Finances et du ministre en charge de la Fonction publique ou du ministre en charge de la Sécurité ou du ministre en charge de la Justice, après visa des services du budget.