200 demandeurs d’emplois reçoivent leurs parchemins de formation en techniques d’élaboration et de gestion de projet

L’Office nationale pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a remis jeudi des attestations de fin de formation aux demandeurs d’emploi formés en techniques d’élaboration et de gestion de projet.

Ils sont 200 jeunes ayant bénéficié d’une formation de dix jours en techniques d’élaboration et de gestion de projet. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté. « En encourageant et en favorisant l’émergence des promoteurs et créateurs d’entreprises, mais aussi en créant un environnement favorable au développement de leurs activités », souligne le directeur de l’ONAPE, Sadick Brahim.

Grâce à cette formation, l’ONAPE cherche à ouvrir de nouvelles perspectives qui aideront ces jeunes dans l’apprentissage et la conduite quotidienne de leur tâche.