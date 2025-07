Elon Musk lance le « parti de l’Amérique » après sa rupture avec Donald Trump

Nouvel épisode dans l’irrésistible ascension politique d’Elon Musk. L’homme d’affaires, patron de Tesla et SpaceX, a annoncé ce samedi sur son réseau social X la création du « parti de l’Amérique », sa propre formation politique. « Aujourd’hui, le parti de l’Amérique est créé pour vous rendre votre liberté », a-t-il écrit, marquant un tournant après sa rupture avec Donald Trump, dont il était jusqu’alors un proche allié.

Il y a quelques semaines, Musk pilotait encore le « Department of Government Efficiency » (DOGE), un projet destiné à lutter contre la bureaucratie et les gaspillages publics. Mais ses différends croissants avec le président Trump, notamment sur la gestion budgétaire et certaines politiques fédérales, ont précipité la rupture.

Avec ce nouveau parti, Elon Musk veut se positionner comme une alternative patriote et technocratique. Objectif affiché : réduire l’influence des élites politiques traditionnelles et rendre le pouvoir « au peuple ». Reste à voir si cette initiative trouvera un écho dans un paysage politique américain déjà polarisé.