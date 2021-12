Université Emi Koussi : immatriculation de 372 nouveaux étudiants

La cérémonie d’immatriculation de 372 nouveaux étudiants de l’université Emi Koussi pour l’année académique 2021-2022 a lieu ce matin à la Maison de la Femme.

C’est une cérémonie qui permet d’accueillir les nouveaux étudiants, de leur attribuer des numéros d’immatriculation et aussi de vulgariser les textes de base qui régissent les études à l’Université Emi Koussi.

Le président de la fédération des étudiants de l’université Emi Koussi, Mahamat Soukaya, dans son mot de circonstance a souhaité la bienvenue aux nouveaux avant de rappeler le rôle de l’organe faîtière des étudiants : ” la mission de la Fédération des étudiants est de centraliser l’ensemble de ces structures, et ce autour de deux volets majeurs ; d’un côté, assurer une présence étudiante dans les différentes instances gouvernantes de l’Université via les élections étudiantes et les élections facultaires, et d’un autre animer le campus par des activités organisées, ainsi que par les événements majeurs“.

Le vice-président de l’université Emi Koussi, Bigaoula François-Xavier, a aussi rappelé l’objectif de la cérémonie et souligné que les nouveaux font déjà partie de la communauté universitaire et les exhorte à respecter les textes qui réglementent le fonctionnement de l’institution.