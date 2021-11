Un mois après leur exclusion, les trois étudiants de l’université de N’Djamena reprendront-ils le chemin des amphithéâtres ?

Il y a un mois, trois étudiants ont été exclus par le président de l’Université de N’Djamena pour ’’perturbation des activités académiques’’. 30 jours après, les démarches pour leur réhabilitation s’annoncent incertaines.

Le 3 novembre, les trois étudiants exclus de l’université de N’Djamena ont fait un mois sans cours à la maison. Il s’agit de Djedanem Eric, Djimtoloum Franklin et Hassan Annour Mangue renvoyés pour ’’perturbation des activités académiques’’ selon la note de la présidence de l’Université de N’Djamena.

L’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), section de N’Djamena dit avoir engagé des pourparlers avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Cela dans le but de plaider auprès des autorités afin que les trois étudiants soient réhabilités. ’’On attend maintenant des réponses. Ils disent avoir déposé une note au bureau du président de l’Université de N’Djamena, mais ce dernier est en voyage’’, a indiqué le secrétaire exécutif, Yaya Barkaï.

Au niveau du bureau national de l’UNET, le doute plane au sujet de la réhabilitation des trois étudiants. Une source dudit bureau nous a indiqué que si une note doit être envoyée au président de l’université, la section doit d’abord saisir le bureau national avec une correspondance. Et à son tour, le bureau national transmet à la tutelle, ce qui n’est pas le cas. ’’La section s’est adressé au bureau verbalement. Et nous lui avons dit que si c’est verbal nous ne prenons pas en compte. L’administration n’est pas verbale’’, nous a confié notre source.

Nous avons contacté un responsable du ministère de l’Eseignement supérieur qui nous a indiqué qu’il n’est pas au courant d’une note envoyée au président de l’Université de N’Djamena.

Contexte de l’exclusion

D’après plusieurs sources dans le milieu universitaire, l’affaire remonterait à l’incident du 20 mai lors de la visite de la ministre de l’Enseignement supérieur, Lydie Beassemda au campus de Toukra. Une visite qui s’est soldée par des dégâts matériels : deux véhicules du ministère de l’enseignement supérieur caillassés par les étudiants.

Deux jours plus tard, plus de 80 étudiants meneurs appelés ’’généraux’’ ont été convoqués au rectorat dont Djedanem Eric, Djimtoloum Franklin et Hassan Annour Mangue. Leur carte ont été saisies et gardées pendant environs trois mois. Il a fallu une manifestation pour récupérer les cartes.

Le 29 septembre, les trois étudiants Djedanem Eric, Djimtoloum Franklin et Hassan Annour Mangue ont reçu chacun une convocation de la part du président de l’Université de N’Djamena. Ils se sont présentés au conseil de discipline où ils ont été interrogés sur l’incident du 20 mai.

Le 3 octobre, lors du congrès électif tenu par les étudiants, Hassan Annour Mangue est élu secrétaire général du bureau national de l’UNET, Djedanem Eric est élu chargé des affaires académiques et Djimtoloum Franklin chargé des relations publiques.

24 heures après les élections, la présidence de l’université de N’Djamena a rendu officiel une note. Elle porte à la connaissance de l’opinion que Djedanem Eric, Djimtoloum Franklin et Hassan Annour Mangue sont exclus de l’université.