Un étudiant non voyant major de sa promotion honoré par l’Association Humanitaire Al Moussa’ada

Une cérémonie en l’honneur de cet étudiant non voyant Mahamat Souleymane Cherif est organisée vendredi par l’Association Humanitaire Al Moussa’ada.

Mahamat Souleymane Cherif, jeune non voyant est honoré par l’association Al Mouss’ada au cours d’une cérémonie organisée à la Maison de la Femme en présence de plusieurs personnalités. Malgré son handicap,il est le major de sa promotion.

Le Secrétaire du Réseau des Personnes Handicapées du Tchad se dit emu par cette marque de considération : « Quand nous avons lu à travers les réseaux sociaux, le parcours exceptionnel de ce jeune, nous étions émus et surprise d’apprendre qu’un tel jeune avec ce triple handicap puisse arriver à réussir jusqu’à ce niveau dans notre pays le Tchad où les difficultés ne manquent pas »

Outre son handicap, le jeune Mahamat Souleymane Chérif est orphelin de mère et de père dès l’age de 3 ans et il perd aussi son bras droit en 2007 suite aux différentes guerres à Adré où grenade explosa et lui rendit donc aveugle à vie. Il ambitionne de continuer ses études en France afin de devenir magistrat au service du Tchad.