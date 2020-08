Tchad : voici les mesures auxquelles les candidats au Bef seront soumis

Dans moins de 72 heures, les élèves vont composer le Brevet de l’enseignement fondamental (Bef) au Tchad. Compte tenu de l’évolution de la pandémie de Covid-19, les candidats seront soumis à d’autres mesures barrières en plus du port de masque.

Le 03 août, les élèves des classes de Troisième du Tchad composeront le Brevet de l’enseignement fondamental (Bef) sur toute l’étendue du territoire national. A N’Djaména, ils seront au total 35 235 candidats, répartis dans 68 centres de N’Djména.

Comme les autres examens de l’année académique 2019-2020, le Bef sera composé dans un contexte spécial, marqué par la pandémie de coronavirus et la saison de pluie. Nonobstant cette situation, le délégué à l’éducation et à la jeunesse de la province de N’Djména, Doungous Abraye, fait savoir qu’un plan est mis sur place pour éviter les incidents qui pourraient advenir. “S’il y a des centres qui sont innondés, rapidement on va déplacer les candidats pour qu’ils composent dans d’autres centres” dit-il.

Compte tenu de la Covid-19, les candidats seront soumis à certaines mesures. C’est ce que Doungous Abraye explique ci-dessous.