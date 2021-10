Tchad : rentrée scolaire, certains élèves trainent les pas

A N’Djaména, la rentrée scolaire se fait timidement dans certains établissements publics.

Pendant que les élèves des établissements scolaires privés font ”normalement” cours, ceux des établissements publics continuent encore à s’inscrire et se réinscrire.

Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, a, pourtant, dans une déclaration à Mao, le 1er octobre, fait le lancement de la rentrée scolaire 2021-2022, sur l’étendue du territoire. Mais, comme à l’accoutumée, les établissements publics progressent à pas de tortue.

Le Conseil d’administration du lycée Félix Eboué littéraire a fait sa rentrée scolaire le 6 octobre pour éviter certaines ruptures par rapport à la journée mondiale des enseignants commémorée le 5 octobre. Un appel sur les ondes des radios a été lancé. ”Jusque-là, la rentrée n’est pas effective”, déplore son proviseur, Chamsadine Mahamat Dahab. « Les inscriptions et réinscriptions qui se poursuivent ne vont pas entraver la rentrée des classes du moment où la liste des élèves est affichée devant leurs salles », tente-t-il d’être rassurant.

« Nous avons commencé avec la rentrée des classes, sauf que c’est timide suite aux inscriptions qui se font lentement. En ce qui concerne l’administration, les salles sont prêtes pour accueillir les élèves. Les enseignants sont présents mais le problème réside au niveau des élèves. Compte tenu des conditions de vie qui sont difficiles, les parents hésitent d’inscrire leurs progénitures par rapport à la grève qui se pointe à l’horizon », essaye de comprendre la proviseure du lycée Belle Vue, Mamadjibei Tobrome Judith.

Par contre, au lycée littéraire d’Atrone, l’engouement est au rendez-vous. « Nous venons de débuter la rentrée et les enseignants dispensent déjà les cours aux élèves. D’un autre coté, les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Je vois d’engouement mais pas d’obstacles. Nous nous sommes engagés et tous les enseignants sont entrés en possession des dotations et j’en suis fier », se réjouit le proviseur du dudit lycée, Yacoub Zagolo Yacoub.

Noukamna Dayam, stagiaire