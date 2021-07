Tchad : quel rôle joue l’académie dans l’enseignement ?

ÉDUCATION – La Fondation Maarif de Turquie au Tchad a organisé ce samedi un séminaire autour du thème : le rôle de l’académie dans l’enseignement au Tchad.

Les académies sont créées au terme du décret 1672 en date du 30 octobre 2019. Elles sont au nombre de huit (8) au niveau national. Il s’agit de : l’académie du Nord avec siège à Faya, l’académie de l’Est logée à Abéché, l’académie de Sud-Est localisée à Bongor, l’académie du Centre à Mongo, l’académie de Sud avec son siège à Moundou, l’académie de Sud-Est avec son siège à Sarh, l’académie Nord-Ouest avec son siège à Mao et l’académie de l’Ouest avec son siège à N’Djamena.

Le conférencier, Pr Atteib Idriss Halawlaw relève que la création des académies résulte de nombreux problèmes et défis que connait le système éducatif tchadien et la nécessité de son réajustement. « Ces académies représentent un moyen de suivi, de contrôle et d’orientation du système éducatif et elles interviennent également dans le domaine de la formation professionnelle, de la culture, de la jeunesse et des sports, du tourisme et des affaires sociales », souligne le conférencier. Les académies cherchent aussi à trouver des solutions “efficientes et efficaces” aux problèmes de l’école tchadienne comme la violence en milieu scolaire, la déperdition scolaire, le bilinguisme dans les établissements scolaires et de formation, renchérit-il.

Mais qu’est-ce qu’une académie ?

L’académie est une institution pédagogique publique dotée d’une personnalité morale jouissant d’une indépendance administrative et financière, chargée par l’Etat d’exécuter la politique éducative. Elle veille à garder le cadre de coordination et d’adaptation des services généraux et garantit le rapprochement interinstitutionnel et les besoins des employés (fonctionnaires) des partenaires locaux.

Elles surveillent également le fonctionnement de toutes les Universités, les instituts supérieurs, les Ecoles normales supérieures, les Ecoles normales d’instituteurs, les collèges, les lycées, les centres de la formation professionnelle et technique, les centres culturels, les musées, les lieux touristiques, l’artisanat, etc.