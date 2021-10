Tchad : ouverture d’une classe de la langue turque à l’université de N’Djamena

La Fondation Maarif de Turquie, en partenariat avec l’université de N’Djamena, a ouvert ce jour, une salle de la langue turque au sein de la Faculté de médecine de ladite université.

L’ambassadeur de Turquie au Tchad, Kamal Katgisiz, souligne que la langue est un outil indispensable de communication. Pour lui, cette salle de langue turque servira de référence et sera très utile pour les Tchadiens qui désirent apprendre cette langue. « Nous exprimons ici notre souhait de voir d’autres projets similaires d’apprentissage de langue turque dans d’autres institutions au Tchad ».

Lire aussi : Tchad: la Fondation Maarif lance sa rentrée scolaire 2020-2021

« Nous serons toujours disponibles à renforcer et rehausser davantage la relation culturelle et scientifique entres les institutions turques et tchadiennes d’une part et la Turquie et le Tchad d’autre part », lance l’ambassadeur Kamal Katgisiz.

Le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Noureine Souleyman a, quant à lui, noté que la République de Turquie s’illustre déjà dans le domaine de l’enseignement à travers notamment le Complexe tchado-turc qui enseigne de la maternelle au lycée. « Aujourd’hui, le pays a bien voulu ouvrir la salle d’apprentissage de la langue turque. Pour cette première phase, il y a 240 étudiants qui sont inscrits et repartis en six groupes. Cela prouve à suffisance que les étudiants s’intéressent bien à cette langue turque et qui est d’ailleurs une langue internationale. Vu l’avènement économique de la Turquie au niveau mondial, l’enseignement de la langue turque entre dans le cadre de l’enseignement en liaison avec l’emploi », relève-t-il.