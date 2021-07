Tchad: l’université de N’Djaména organise des journées scientifiques et d’information sur le marketing

La Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) de l’université de N’Djamena en collaboration avec l’Association nationale des experts en marketing, a lancé ce 16 juillet, la première édition des journées scientifiques et d’information sur le marketing. Objectif, pousser la réflexion sur la question du marketing au Tchad et de la recherche scientifique.



C’est dans l’optique de discuter sur les enjeux et défis liés à la recherche scientifique et de pousser la réflexion sur l’importance du marketing que ces journées se tiennent. Car, le marketing est “probablement l’une des branches les plus ambitieuses et les plus riches“, souligne le secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur, Mamadou Gana Boukar.

Au cours des échanges, il sera question de donner des informations relatives au marketing et des recherches scientifiques au Tchad pour amener les praticiens à fédérer leurs efforts. “Sans information, il n’existe pas d’avancées dans le domaine de la science : l’information est créatrice d’emplois, de la richesses de revenus et facteurs d’influence de la gouvernance économique“, ajoute Mamadou Gana Boukar.

Des conférences-débats vont aussi réunir des experts et les étudiants pour renforcer leurs capacités sur les sujets précités. Ces journées scientifiques et de réflexion vont prendre fin demain, 17 juillet.