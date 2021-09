Tchad: les lauréats professionnels de l’éducation en instance d’intégration menacent de sortir dans la rue la semaine prochaine

Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 12 septembre, les lauréats professionnels de l’éducation en instance d’intégration promettent d’investir la rue pour se faire entendre.

Le porte-parole des lauréats professionnels de l’éducation, Neuzilka Emmanuel déclare qu’ils sont “navrés” et “profondément émus” par des comportement et propos politiques des autorités de transition qui ne cessent de leur ôter le sommeil. Il fait allusion à la dernière sortie du Premier ministre qui a déclaré qu’il serait démagogique de dire qu’il va résoudre le problème des diplômés sans emploi pendant la transition.

“Certes ce serait tellement démagogique de dire que vous allez résoudre la question de l’emploi avant la fin de la transition, mais il est plus méchant et plus démagogique que des conditions nécessaires soient réunies pour sauver le système éducatif tchadien à l’agonie suite à la fermeture des centaines des écoles par manque cruel des enseignants qualifiés, et vous fermez les yeux et les oreilles”, affirme le porte-parole des lauréats professionnels de l’éducation . Et de poursuivre “L’argent ne manque pas dans ce pays, nous, enseignants compétents et qualifiés ne manquons non plus, des milliers de places disponibles à la Fonction publique”.

Ainsi, les lauréats professionnels de l’éducation en instance d’intégration à la Fonction publique réitèrent leur position de sortir dans la rue au courant de la semaine prochaine pour “mourir en martyr en revendiquant ce qui nous revient droit”.