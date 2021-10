Tchad : les jeunes cadres du Fitri honorent les bacheliers 2021 de leur département

Ces bacheliers ont reçu trois bourses d’études, des sommes d’argent et un ordinateur portable.

C’est une première qui a réuni dimanche à Amdjamena Bilala, les fils et filles du Fitri autour de la thématique de l’éducation pour célébrer l’excellence scolaire.

Exhortant les organisateurs à pérenniser l’événement, le sous-préfet de Amdjamena Bilala, Abdoulaye Youssouf, les a remerciés d’avoir choisi sa localité pour la tenue de l’événement. Le Sultan de Fitri, Choroma Hassan Absakine , a prononcé des mots d’encouragement à l’endroit des organisateurs, bacheliers et de la population.

Pour le coordonnateur des jeunes cadres de Fitri, Loukhman Bichara, au-delà de la pérennisation de l’évènement, des matériels didactiques seront remis aux lycées de la localité et la prise en charge des précepteurs dédiés aux élèves en classe d’examen (Baccalauréat et BEP) sera assurée. L’installation d’un centre de recherche et d’initiation à l’informatique va être également faite, promet-il.