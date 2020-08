Tchad : les épreuves du BEF se poursuivent sans incident majeur

EDUCATION – La composition des épreuves du BEF (Brevet d’étude fondamentale) session d’août 2020 se poursuit.

Plus de 100.000 candidats composent l’examen du BEF, session d’août 2020, sur toute l’étendue du territoire. A N’Djamena, on compte plus de 35.000 candidats répartis dans différents centres.

Au lycée Felix Eboué, il y a 596 candidats qui composent dans ce centre. Au deuxième jour dudit examen, aucun incident majeur n’est signalé. « Sauf l’indisponibilité des cartes d’accès pour les candidats et quelques cas de fraudes signalés », affirme la présidente dudit centre, Mme Mondjo Madeleine.

Quelques candidats interrogés se réjouissent des sujets qui sont à leur portée. Tel est le cas de Hadjara Izzo Ahmat, Ousman Salomon Tabah et de Ndangar Ferdinand. Sandjebeye Masngar, surveillant dans ce centre déplore par contre le niveau d’écrit des candidats. « Les élèves ont assez de difficultés pour écrire les mots prononcés. Beaucoup n’ont pas de niveau par rapport à cet examen » regrette-t-il.

Pour rappel, les candidats ont encore au moins une semaine pour composer cet examen. Les épreuves ont démarré depuis le 03 août.

Nguena Oundoum Cynthia