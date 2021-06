Tchad: les élèves du Complexe Saint Benoît clôturent l’année scolaire 2020-2021

Les élèves du Complexe scolaire international Saint Benoît ont fêté ce samedi, 19 juin, la fin de l’année scolaire 2020-2021, au sein de leur établissement à N’Djaména.



C’est dans une ambiance festive et en présence des parents d’élèves et autres invités que la fête de fin de l’année scolaire 2020-2021 a été célébrée, ce jour, par les élèves du Complexe scolaire international Saint Benoît, sis au quartier Gassi, dans le 7eme arrondissement de N’Djaména.

C’était une fête émaillée de diverses prestations artistiques telles que la danse, le poème et le chant. Un programme bien chargé pour clôturer une année scolaire “difficile et perturbée“, comme l’a souligné la fondatrice de cette école, Fatimé Tchombi.

La fondatrice de l’école avec les enfants



L’année scolaire 2020-2021 n’a non seulement été “difficile et perturbée“, mais elle a été aussi douloureuse pour le Complexe scolaire international Saint Benoît, qui a perdu un de ses enseignants, à la suite d’un accident de circulation.

Mais d’une manière générale, ”les résultats des élèves sont plus que satisfaisants”.

Ce qui encourage la fondatrice, Fatimé Tchombi a décliné quelques-uns de ses projets phares, pour le développement de son établissement. Ces projets sont, entre autres, la création d’un collège, la délocalisation de la maternelle, la construction d’une bibliothèque et d’un laboratoire informatique. Tous ces projets, la fondatrice du complexe se dit consciente qu’elle ne peut les réaliser sans l’appui des parents d’élèves.

C’est autour de 11 heures que la fête a pris fin, avec la remise des parchemins aux élèves et des prix pour les meilleurs.