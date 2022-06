Tchad : l’entreprise Huawei fait un don d’ordinateurs au Complexe scolaire Africa avenir

Ce 8 juin, l’entreprise Huawei a remis des ordinateurs portables au Complexe scolaire Africa avenir, situé à Toukra, dans le 9e arrondissement de N’Djaména.

Dans le souci de donner une formation de qualité aux futurs cadres Tchadiens, le Complexe scolaire Africa avenir a inséré dans son programme, l’initiation à l’informatique dès le primaire. Pour le coordonnateur dudit Complexe, Ziang Saint-Léon, le don d’ordinateurs de Huawei, est un appui de taille pour garder ce cap. « Ce don vient donner un cachet particulier à la qualité de formation que nous donnons aux enfants. C’est assez rare que des jeunes soient initiés à l’informatique dès le primaire. Nous avons voulu ce pari et grâce à vous, nous sommes en train de le gagner », se réjouit-il.

Par ce premier geste, Ziang Saint-Léon croit que Huawei et Africa avenir tissent un partenariat qui pourrait bénéficier aux deux entités. « Nous formons des cadres ici, nous pourrions envisager d’autres partenariats plus technique et professionnel. Nous sommes à l’an 2 de notre établissement (maternelle, primaire et secondaire). Le niveau de croissance au stade actuel nous semble quand-même acceptable parce que les résultats sont là ( 100% au Brevet de l’enseignement fondamental (Bef), 80% au Bac A et 60% au bac D ».

Des élèves du Complexe scolaire Africa avenir

Le directeur général de Huawei, Léo Kung, appelle les élèves d’Africa avenir à travailler ardemment pour préparer leur avenir. Chaque année, ajoute-t-il, Huawei offre des bourses à des jeunes Tchadiens dans le domaine des télécommunications, à travers son programme ” seed for the future”. Il espère qu’ils seront parmi les bénéficiaires et, en fonction de leurs performances, ils pourraient intégrer le staff de Huawei.