Tchad : l’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2020 reprend

EDUCATION – Par un point de presse le lundi 8 juin 2020, le directeur général de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (Onecs), Pr Bakari Abbo, a annoncé la reprise de l’enrôlement biométrique. Un enrôlement qui va se poursuivre sur toute l’étendue du territoire national tchadien.

Suspendu le 19 mars dernier, après la fermeture des établissements scolaires, pour contrer la propagation de la pandémie de Covid-19, l’enrolement biométrique des candidats au Baccalauréat de 2020 reprendra très prochainement. C’est suite à l’annonce de la reprise des cours, faite par le président de la République, Idriss Déby Itno, le mercredi dernier.

« L’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat session 2020 a repris effectivement ce jour 08 juin 2020, avec les élèves du Mayo-Kebbi Est et se poursuit dans le rest des provinces », informe Pr Bakari Abbo. Selon lui, cela intervient après observation des mesures édictées par le gouvernement en vue de lutter contre la pandémie de Covid-19. Aussi, dit-il, c’est après une évaluation minutieuse de la situation sanitaire du pays faite par les hautes autorités du pays conduisant à la réouverture des établissement d’enseignement fermés et la reprise des activités d’enseignement et de recherches.



Selon le directeur général de l’Onecs, cet enrôlement ne concerne que les candidats résidant sur le territoire national. Des instructions =ont été données aux différents responsables pour l’observation et le respect des mesures sanitaires, assure Pr Bakari Abbo.