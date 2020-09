Tchad : Le SYNECS rappelle au gouvernement ses engagements

Le bureau exécutif national du Syndicat des Enseignants et Chercheurs du Supérieur (Synecs) rappelle, dans un communiqué de presse, au gouvernement et aux autorités de prendre leurs responsabilités surtout en ce qui concerne la modification de l’Arrêté 327.

24 heures seulement après la reprise des activités académiques dans les universités au Tchad, le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur rappelle au gouvernement ses engagements. Le bureau exécutif national dudit syndicat demande au gouvernement de mettre en exécution le reste des points d’accord signé avec la Plateforme syndicale revendicative le 09 Janvier 2020. C’est le cas notamment de la levée du gel des avancements et les frais de transport. Pour le syndicat, le but est d’éviter toute perturbation dans les établissements d’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire national.