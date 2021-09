Tchad : le SYNECS proroge sa grève pour une semaine à compter du 22 septembre

Le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) proroge sa grève pour une durée d’une semaine. Il l’a annoncé dans un communiqué ce 21 septembre.

Les enseignants du supérieur prolongent leur grève. Un mouvement déclenché le 15 septembre et qui est renouvelé pour autre une semaine à compter du 22 septembre.



Les enseignants du supérieur revendiquent les arriérés de salaire, primes et indemnités. Ils constatent avec “regret que le CMT et son Gouvernement persistent dans leur logique de mépris à l’égard du SYNECS”.



Le bureau national du SYNECS interpelle les membres du syndicat “à être mobilisés pour de grandes actions”.