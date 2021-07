Tchad : le SYNECS déclenche une grève illimitée

Réunis en assemblée générale ce samedi 17 juillet 2021, les enseignants membres du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) et Syndicat des enseignants du Tchad (SET) section du supérieur ont décidé d’aller en grève illimitée dès ce jour. L’annonce est faite à travers un communiqué conjoint.

Le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) a déclenché une grève d’avertissement de trois jours en juin dernier avant de la suspendre.

L’assemblée générale de ce samedi 17 juillet a donc décidé, après évaluation de la situation, de relancer cette grève sans préciser les motifs.

Mais il faut rappeler le SYNECS lors de sa grève de juin a posé plusieurs revendications, notamment le paiement des arriérées de salaires, de primes et d’indemnités, des arriérés des heures supplémentaires depuis 2014, de frais de vacation et de mission, des frais de jury ; la bancarisation des primes et indemnités et le relèvement des comptables véreux par le ministère des Finances ; ainsi que les paiements des titres du transport des années 2019 à 2021 et le dégel des effets financiers, des avancements et titularisations pour tous les fonctionnaires du ministère de l’enseignement supérieur.

Même alerte de la part du SYNECS de Pala. Après une assemblée générale extraordinaire tenue ce jour 17 juillet 2021, dans les locaux de ladite université, après évaluation de la grève suspendue, décident d’entrer en grève sèche et illimitée dès lundi 19 juillet 2021.