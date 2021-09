Tchad : le psycho-pédagogue Djimrassem Thalès livre le secret d’une bonne orientation après le bac

ÉDUCATION – Qu’est-ce qui doit guider le choix d’une filière d’étude ? C’est une question qui mérite d’être posée avant de faire ses premiers pas dans l’enseignement supérieur. Mais, beaucoup de jeunes bacheliers choisissent quelques fois la filière au hasard et le regrettent après. Rencontre avec Djimrassem Thalès, le responsable du Cabinet d’études et de recherche en éducation, pour des conseils et orientations.



Après la proclamation des résultats du baccalauréat, la question du choix des filières d’études se pose. Les nouveaux bacheliers qui doivent embrasser les études supérieures se trouvent souvent dans l’embarras de choix et parfois embrassent des filières qui ne cadrent pas avec le marché d’emploi. Conséquence : le nombre des chômeurs ne fait que se multiplier.



Or, la question de l’orientation doit être prise au sérieux, car l’avenir des jeunes et du pays en dépend. Pour le responsable du Cabinet d’études et de recherche en éducation, Djimrassem Thalès, « ce qui doit orienter le choix d’une filière, c’est le travail de l’élève. Il faudrait que celui-ci soit conscient que le résultat du baccalauréat est le signe visible de son travail ».



Mais, les notes seules ne doivent pas guider le choix d’une filière. Il faut que le bachelier prenne en compte ses rêves et ses ambitions. « Il doit se poser un certain nombre de questions sur ce qu’il souhaite devenir dans la vie et confronter ces questions avec les réalités de la vie », fait-il savoir.



De façon explicite, quelques principes doivent guider ce choix. Selon Djimrassem Thalès, le bachelier doit tenir compte d’abord de son travail, de ses projets, ses ambitions et ses rêves. Ensuite, il doit prendre en considération les réalités du marché d’emploi. Pour lui, si aujourd’hui on parle du chômage des jeunes, c’est parce que ces aspects d’orientation ne sont pas pris en compte.