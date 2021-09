Tchad : le projet d’appui à la vulgarisation de la langue chinoise est lancé

L’Amicale des étudiants en Lettres et Etudes chinoises de l’université de N’Djamena a lancé ce samedi à la Bibliothèque nationale, le projet d’appui à la vulgarisation de cette langue.

Financé par l’Université de N’Djamena et piloté par l’Amicale des étudiants en Lettres et Etudes chinoises, le projet en question vise à inciter les jeunes tchadiens à apprendre la langue chinoise. Il faut signaler que cette initiative est au bénéficie des 11 villes du Tchad. Sa vulgarisation se fera désormais dans les lycées, universités et autres institutions.

Ce projet a pour but, selon le porte-parole de l’Amicale des étudiants en Lettres et Etudes chinoises, Ngori Erick Morbé, d’augmenter le nombre des apprenants de cette langue devenue l’une des opportunités d’affaires dans le monde.



Il faut noter que la Chine est devenue depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques avec le Tchad en 2006, un des partenaires les plus importants du pays. « Nous sommes tous conscients de l’impact réel de ses investissements en terme du développement et du changement au Tchad », reconnait le porte-parole de l’amicale.



Le porte-parole demande au passage à l’ambassade de la Chine au Tchad, aux institutions chinoises implantées dans le pays d’accompagner ce projet, dans sa vulgarisation.