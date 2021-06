Tchad : le MOCINT plaide pour l’enseignement du civisme à l’université

Le MOCINT a fait une sortie médiatique ce samedi 19 juin 2021 portant sur “le civisme et la citoyenneté dans les milieux estudiantins tchadiens”.

C’est sous l’égide de son président national, Korom Acyl Dagache, que le MOCINT (Mouvement citoyen notre Tchad) a tenu cette assise sur la problématique du civisme et de la citoyenneté en milieux estudiantins. Il déclare que le choix porté sur ce thème n’est pas fortuit. “C’est un vécu. Car il sied de dénoncer les actes de vandalisme perpétrés occasionnellement par certains étudiants qui vont jusqu’à saccager des biens publics”, pointe-t-il.

Appelés ( ces étudiants) à être des cadres du pays, Korom Acyl Dagache ne comprend pas ce comportement. Il veut plutôt que les étudiants prêchent le bon exemple dans les milieux universitaires, temples du savoir et carrefour des civilisations et des cultures. Il avance que le milieu estudiantin devrait “former efficacement et de manière ininterrompue sans être paralysé par les grèves à répétition. Il doit être le vivier des cadres à même d’assurer la relève et de mettre en place un cadre propice au brassage entre les étudiants, le bon vivre-ensemble, à la cohabitation pacifique (…)”.

Pour Korom Acyl Dagache, l’enseignement du civisme est le dévouement du citoyen envers la collectivité et l’État, mérite d’être réintroduit dans les universités car la citoyenneté demeure, s’inquiète-t-il, problématique dans notre système éducatif.

Le MOCINT invite les leaders estudiantins à se former, “par vocation et non par vacation, à être des nationalistes invétérés et des patriotes dans l’âme. Ils doivent être des objecteurs de conscience et non des apôtres du désordre”. Somme toute, MOCINT appelle au sens des responsabilités et se réjouit de la gouvernance du CMT en cette ”période critique” que traverse le Tchad, après le décès du président Deby.