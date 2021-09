Tchad : le diocèse de Sarh forme des enseignants

La direction diocésaine de l’enseignement catholique de Sarh, a lancé ce jour une session de formation des enseignants au lycée collège Marie ke Tal de Koumra.

Selon la conférence épiscopale du Tchad, la mission de l’éducation dans le projet de l’enseignement catholique au Tchad vise à préparer les jeunes à entrer dans la vie active, en leur donnant la formation dont ils ont besoin pour leur travail manuel et intellectuel. Cette mission de formation se veut complète et intégrale afin de permettre aux citoyens d’être plus autonomes, responsables et surtout humanistes, explique l’inspecteur diocésain de Sarh, Kostelngar Augustin.

Cette mission de formation pour une espérance de vie joyeuse est la dimension sociale de l’évangélisation confiée aux différents ordres des enseignements par les évêques, poursuit-il.

À la fin de ladite formation, les enseignants doivent être capables de définir les concepts : didactique, enseignement et apprentissage ; d’appliquer les principaux concepts didactiques dans leur tâche d’enseignement ; d’élaborer une fiche didactique et une fiche pédagogique. Cet atelier de trois jours voit la présence des enseignants venus de Bedjondo, Bedaya, Moussaka, Goundi et Koumra.