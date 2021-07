Tchad : le complexe scolaire Dar Al-Saada récompense ses meilleurs élèves à l’occasion de la fête de fin de l’année scolaire 2020-2021

EDUCATION- Le complexe scolaire Dar Al -Saada situé à Boutalbagar dans le 7e arrondissement de N’Djamena, a fêté ce samedi, 3 juillet, la fin de l’année scolaire 2020-2021. Une cérémonie au cours de laquelle des prix ont été remis aux meilleurs élèves de l’établissement.

La cérémonie a commencé par le chant de l’hymne national. S’en est suivi le récit des poèmes et la présentation des sketchs.

Prenant la parole, le directeur du complexe Dar Al-Saada, Hassan Tahir Kadre, salue tout le corps enseignant ainsi que les parents pour les efforts fournis. « Permettez-moi de vous dire ceci, former les élites et les futurs cadres de ce pays c’est contribuer au développement de notre beau et cher pays le Tchad. C’était l’objectif même de la création de ladite école. Aux parents d’élèves, soyez toujours courageux face à vos responsabilités. Prenez des répétiteurs aux enfants pour améliorer leur niveau pendant les vacances. »

Aucune œuvre humaine n’est jamais parfaite, reconnaît le directeur. ”Si vous avez constaté de manquement de notre part, veuillez nous excuser et vos critiques seront les bienvenues”.

Les meilleurs élèves ont reçu des fournitures scolaires telles que les cahiers et stylos à bille.

Hassan Tahir Kadre d’encourager les élèves qui n’ont pas eu ces prix de fournir d’efforts parce que c’est la ”loi des études”.

Noukamna Dayam, stagiaire