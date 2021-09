Tchad : le Centre américain Happiness offre des bourses d’apprentissage de la langue anglaise à des cadres et agents de la direction de l’Immigration et de l’Emigration de la police

De concert avec le directeur de l’Immigration et Émigration de la Police nationale, Tougoud Digo MAÏDE, le directeur général du Centre Américain Happiness, Abakar Bichara, a convenu de la nécessité d’accorder des bourses aux cadres et agents de la direction de l’immigration – Émigration de la police nationale, pour d’une part renforcer leurs capacités en pratique/maîtrise de la langue anglaise et d’autre part l’apprentissage complet de la langue de Shakespeare.

L’objectif est que toutes les couches socio-professionnelles, de différents horizons, puissent apprendre la langue anglaise afin de saisir certaines opportunités, facilités et avantage dans l’exercice de leurs différentes professions.