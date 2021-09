Tchad: l’association des jeunes Mawa lance une collecte des fonds pour la rentrée scolaire au CEG de ladite localité

L’association des jeunes Mawa (AJM) a organisé une double cérémonie le samedi 25 septembre 2021, à la Bibliothèque nationale sise au quartier Amriguébé, dans la commune du 5ème arrondissement de N’Djamena.

La première activité est celle de la restitution de ses activités et la seconde le lancement d’une campagne de collecte de fonds pour la rentrée scolaire 2021-2022, pour le collège d’enseignement général de Mawa.

Cette cérémonie a vu la présence des cadres ressortissants de la province du Guéra. Le président de ladite l’association, Mahamat Saleh Koyoma, annonce que son organisation a réalisé d’importantes activités telles que la création d’un CEG (collège d’enseignement général), la prise en charge des enseignants, la dotation en manuels scolaires et didactiques pour le fonctionnement dudit collège pour la rentrée scolaire 2020-2021.

“Pour la rentrée scolaire précédente, nous avons réalisé un résultat de 83,33% de taux d’admission des élèves en classe supérieure. Nous tenons à saluer le courage et la détermination du directeur du CEG, M. Idriss”, indique-t-il.

M. Mahamat Saleh Koyoma regrette en outre, que depuis la création de son organisation, aucun financement de bailleurs n’est intervenu. Selon lui, toutes ces activités ont été réalisées grâce aux cotisations de ses membres et aussi grâce aux contributions de cadres ressortissants de la commune de Mawa.

“C’est pourquoi, la tâche qui nous attend ne sera qu’une épreuve de plus si nous pouvons compter sur tous les frères et sœurs pour l’accomplir avec efficacité et efficience. Autrement dit, la réussite des activités de cette association à différents niveaux ne dépendra pas uniquement de ses membres, mais, de la participation et l’implication de tous. Et c’est au-delà même des ressortissants Mawa car «L’éducation est l’affaire de tous ». Vos contributions et orientations à tous les niveaux sont vivement attendues”, appelle-t-il.

Quelques cadres tels que Kodi Mahamat Bam, Mahamat Ahmat Abdoulaye Lawandji ont prodigué des conseils, avant d’assurer les membres de l’AJM de leur disponibilité pour accompagner et soutenir l’équipe de l’association des jeunes dans leurs activités associatives.