Tchad: la nouvelle équipe de l’UNET installée en l’absence du bureau sortant

Le Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à l’Innovation, Mamadou Boukar Gana, a installé le nouveau bureau de l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), le 15 octobre. L’installation a eu lieu en l’absence des membres de l’ancien bureau.

Le nouveau bureau de l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) prend fonction.



Devant ses camardes et les autorités de l’enseignement supérieur, le nouveau président de l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), Mahamat Saleh Ahmat Ali Cissé, a indiqué ce qu’il compte faire durant son mandat. “Notre souci le plus ardent est de rendre l’étudiant tchadien, un étudiant du 21è siècle et non celui du 19è siècle. Le seul moyen d’y parvenir est de regrouper les étudiants tchadiens dans une organisation laïque”.

La nouvelle équipe dirigeante de l’UNET pose avec les responsables du ministère de l’Enseignement supérieur





La tutelle a exprimé sa disponibilité à accompagner la nouvelle équipe dans sa mission. “L’UNET est un partenaire social important du ministère avec lequel on devrait regarder dans la même direction pour relever des défis auxquels nous sommes confronté”, souligne le secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur, Mamadou Boukar Gana .

La nouvelle équipe est installée en l’absence des membres du bureau sortant. Le président du comité d’organisation fait savoir qu’il fera confectionner un autre cachet de l’UNET pour cette équipe. L’installation devrait avoir lieu le 14 octobre mais elle a été reportée pour des raisons d’organisation.



Pour rappel, le nouveau bureau a été élu lors du troisième congrès organisé le 3 octobre courant. Il a un mandat d’une année.