Tchad: la HAMA lance le Prix d’excellence en journalisme pour l’enfance

Le concours “Prix d’excellence en journalisme pour l’enfance”, a été lancé hier, par la Haute autorité des media et de l’audiovisuel ( HAMA). Ce prix a pour thème : ”Réimaginer l’avenir pour chaque enfant”.

Pour ce concours, quatre catégories seront primées : la radio, la télé, la presse écrite, la presse en ligne et deux prix spéciaux “Jeune Reporter ” et un prix spécial “Femme “.

Selon Bétel Miarom, chef de département de développement des médias, les sujets qui seront traités par les candidats pourront porter sur l’une des thématiques sectorielles de l’UNICEF à savoir, la protection, l’éducation, la santé, la nutrition, l’hygiène l’assainissement le VIH et l’urgence.

” Nous devons saisir l’occasion de prendre des mesures audacieuses et urgentes pour assurer l’avenir de nos enfants et le monde que nous voulons pour eux. Le concept stratégie de l’UNICEF 75 s’articule autour d’une approche centrée sur l’enfant, orientée vers les soutiens et les partenariats, qui placent la participation des enfants et des jeunes au cœur de tout, œuvrant un espace de collaboration intergénérationnelle”, fait observer Donaig Le Du, chef de mission du service communication à l’UNICEF.

Le genre retenu pour ce concours est le reportage. Pour la télévision et la radio, il devra durer entre 3 à 6 minutes . En presse écrite, le reportage doit comporter entre 1.500 et 4.500 signes en français ou en arabe.

Les candidatures sont attendues reçues à partir du 18 octobre et prendront fin le 30 novembre 2021.