Tchad: la Banque mondiale déplore de « faibles niveaux de capital humain »

Dans son rapport de 184 pages publié cette année, la Banque mondiale a notamment décrié de « faibles niveaux de capital humain » au Tchad.

Intitulé « réduction de la pauvreté », ce rapport note un score du Tchad sur l’Indice de capital humain 2020 de la Banque mondiale (ICH) le plus bas au monde à 0,30. « Ce score implique qu’un enfant né aujourd’hui au Tchad ne peut espérer atteindre que 30% de son potentiel productif au cours de sa vie en raison d’une éducation inadéquate et de problèmes de santé », déplore la Banque mondiale.

Le système de santé souffre de problèmes au niveau de l’accès et de la qualité. « Les taux de fréquentation et d’achèvement sont faibles ; les écoles ne sont pas équitablement réparties dans tout le pays ; et il y a de grandes disparités dans l’accès à l’enseignement primaire et secondaire selon le sexe, la zone de résidence et le niveau de revenu du ménage », poursuit le rapport.

Bien que des améliorations aient été observées dans certains indicateurs de santé, admet le document, tels que les taux de mortalité maternelle et des moins de 5 ans, les résultats sanitaires restent généralement médiocres, reflétant, « un accès limité à des soins de qualité ».

Le Tchad ne compte que 0,4 médecin pour 10.000 habitants, bien en deçà de la norme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1 médecin pour 10.000 habitants.

On estime aussi que 80% de tous les décès de nouveau-nés pourraient être évités grâce à la présence d’un professionnel de santé qualifié.