Tchad: la 15ème édition du championnat scolaire est lancée à N’Djamena

La 15eme édition du championnat scolaire est officiellement lancée, ce mercredi, 2 février 2022, au stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djamena. Ce championnat met en confrontation quatre universités publiques et privées confondues et 20 établissements d’enseignement scolaire.



Elle est partie pour 24 jours, cette compétition interscolaire et université dont le lancement est fait ce 2 février 2022 par le secrétaire général du gouvernement auprès des communes de la ville de N’Djamena, Issaka Hassane Jogoi.

Son objectif est de favoriser le brassage entre les jeunes et de faciliter la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique, selon le président de l’Association Tagady, Ali Oumar qui est l’organisateur de ce championnat.



Mais en plus de ces objectifs, la déléguée de la jeunesse Youssouf Ramadji voit une occasion pour les jeunes de développer leurs talents pour qu’aucun ne reste inexprimé.



Au total, ce sont 20 établissements d’enseignement scolaire et quatre universités publiques et privées qui vont s’affronter durant cette compétition en course de vitesse, football et handball. Le secrétaire général du gouvernement auprès des communes de la ville de N’Djamena, Issaka Hassane Jogoi, en lançant les activités invite les jeunes à l’esprit de de fair-play.