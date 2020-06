Tchad : différentes dates sont proposées pour les concours et examens de fin d’année

EDUCATION -Pour sauver l’année académique 2019-2020, quatre scénarios sont proposés par le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique. Dans ces pistes de solution, des dates de composition des différents concours et examens sont retenus.

Il n’y a pas que la santé et l’économie qui sont touchées par la Covid-19, même les écoles ne sont pas épargnées. Au Tchad, sur 900 heures à réaliser pour valider une année scolaire, 675 sont totalisées du 1er octobre au 20 mars, soit deux trimestres achevés. Ce qui laisse un vide de 225 heures à combler. Face à cette situation, le ministère en charge de l’Education propose quatre scenarii pour sauver l’année scolaire 2019-2020.

Dans le premier scénario, la date du 27 juin 2020 est prévue pour les concours d’entrée dans les filières techniques dont les lycées techniques commercial et industriel. La date du 29 juin au 08 juillet est consacrée quant à elle à la composition du Brevet d’enseignement fondamental. Et celle du 1er juillet au 1er août est retenue pour le Brevet de technicien, le Brevet d’étude professionnelle et le Diplôme de fin de formation professionnelle.

A lire : Coronavirus : le gouvernement réfléchit a un scénario pour achever l’année académique

Dans le deuxième scénario, le calendrier des examens et concours s’organise comme suit :

4 juillet : composition du concours d’entrée dans les lycées techniques;

Du 06 au 15 juillet : composition du Brevet d’enseignement technique;

Du 1er juillet au 1er août : Brevet de technicien, Brevet d’étude professionnelle et le Diplôme de fin de formation professionnelle.

Dans le scénario 3, la date du 18 juillet est réservée pour le concours d’entrée dans les lycées techniques. Du 20 juillet au 30 juillet il y aura le Brevet d’enseignement fondamental. Enfin, la composition du Brevet de technicien, du Brevet d’étude professionnelle et du Diplôme de fin de formation professionnelle est prévue du 15 juillet au 15 août.

Un coup d’œil sur le quatrième scénario, permet de savoir que le concours d’entrée dans les lycées techniques sera composé le 31 octobre 2020. Le Brevet d’enseignement fondamental du 2 au 12 novembre 2020. Et la composition du Brevet de technicien, duBrevet d’étude professionnelle et du Diplôme de fin de formation professionnelle, du 3 au 28 novembre 2020.

Malgré tout, le ministère de l’éducation reconnait que l’obstacle à l’application de ces scénarii réside dans le fait qu’il y a incertitude de la fin de la pandémie. L’application du troisième scénario posera trop de problèmes à cause de la saison de pluies et ses conséquences.

Quant au quatrième scénario, il s’étend sur l’année scolaire 2020-2021, suscitant quelques modifications sur le calendrier scolaire actuel et le suivant. Mais pour l’heure, rien n’est encore adopté.

Lire aussi : SONDAGE : Les Tchadiens contre une année académique blanche