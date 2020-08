Tchad : des kits d’équipement informatique bientôt disponibles pour les étudiants et enseignants

Le président du conseil d’administration de l’Institut Supérieur des Sciences, Arts et Métier (ISSAM), Joël Louapambé, et le Président directeur général de Toumaï Tecnologie Hanana Conglomérat, Suigui Poudankreo, ont échangé sur une collaboration en faveur des étudiants et enseignant de l’institut, le jeudi 06 août 2020.

La rencontre a permis de présenter les nouveaux ordinateurs Toumaï. Sur le plan de la qualité, ces ordinateurs bénéficient de la certification aux normes et standards européens. Le contenu, et le modèle économique ainsi que la stratégie de leur vulgarisation auprès des étudiants et enseignants ont été dévoilés. Toumaï Hanana Tecnologie Conglomérat dans le souci d’accompagner le développement des TIC des structures d’enseignement, assure un service après vente, effectué par une équipe de techniciens.

Les ordinateurs proposés intègrent une formation numérique gratuite sur l’écosystème Windows en format PDF, mais aussi en format vidéo, cours entièrement dispensés par une équipe professionnelle de l’entreprise.

C’est un kit comprenant un ordinateur de 4G de RAM, 64G de mémoire interne, d’un modem de connexion, d’un disque dur externe de 160G, d’un antivirus et la formation Windows et pack-office. Le modèle économique favorise sa vulgarisation tant sur le plan tarifaire mais aussi sur celui des paiements échelonnés qui couvrent 80% de l’année scolaire. Pour les professionnels, le Conglomérat met à disposition, des ordinateurs portables de dernière génération et les ordinateurs fixe « Tout en Un » sans unité centrale ave une autonomie d’énergie de 4 à 6 heures.

Le Président du conseil d’administration d’ISSAM, Joël Louapambé, a apprécié l’intérêt d’un tel projet pour ses étudiants et ses enseignants. Il a marqué son accord à équiper les étudiants de son institution qui le souhaitent en leur proposant un accompagnement dans ce sens.

La pandémie de la Covid-19 a révélé, en effet, l’importance de l’utilisation des équipements informatiques et de télécommunication dans tous les secteurs vitaux de développement.

« Nous espérons que le gouvernement donnera le bon exemple par la consommation de la marque Toumaï dans l’administration en général pour nous permettre l’implantation d’une unité de production au Tchad d’ici 2021 », a soutenu le Président directeur général de Toumaï Hanana Tecnologie Conglomérat, Suigui Poudankreo.

Il faut rappeler que ce projet est entrain d’être réalisé grâce à l’implication des plus hautes autorités du pays, avec au premier plan le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui se trouve être le parrain depuis sa genèse.