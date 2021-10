Tchad : des enseignants s’expriment à l’occasion de leur journée

Le Tchad, à l’instar des autres pays du monde, commémore, ce mardi, 5 octobre 2021, la 28e édition de la journée mondiale des enseignants. Quel est le regard des enseignants sur cette journée ? Nous leur avons posé la question.

De l’élémentaire au supérieur, de l’enseignant vacataire à l’enseignant intégré à la Fonction publique, la journée mondiale des enseignants concerne tous ces hommes et femmes qui ont pour arme la craie. A l’occasion de la commémoration de la 28e édition de cette journée, quelques enseignants que nous avions interrogés parlent de ce métier qu’ils exercent avec ”vocation”.

« Le 5 octobre est une journée mondiale de l’enseignant qui marque la détermination et l’engagement des éducateurs. C’est un jour spécial qui doit être célébré par tout le monde et non seulement par les enseignants… », estime Issac Nouba Charles, professeur d’anglais, dans un établissement d’enseignement de la place. « Pour cette nouvelle année scolaire, je souhaite que tout se passe bien, zéro grève et perturbation », ajoute-t-il.

Douné Fidèle, quant à lui, pense que cette journée doit « nous permettre de réfléchir sur le système éducatif, en vue de son amélioration et la promotion de l’excellence en milieu scolaire et universitaire ». Pour plus d’impacts, il demande « au ministère concerné de redoubler d’efforts pour rendre cette célébration grandiose à travers le pays ».

« C’est une journée de sacrifice, de consécration, de méditation…Chaque enseignant doit méditer sur sa façon de faire », laisse entendre Yesko Allatchi Jérémie, professeur de philosophie. Pour cet enseignant, « L’enseignant tchadien est devenu un va nu pied et c’est ce qui torture la conscience ».Toutefois, il invite chacun à se remettre en cause et valoriser les vertus de l’éducation et ”celle-ci reprendra sa lettre de noblesse”.

Noukamna Dayam, stagiaire