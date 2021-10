Tchad: “C’est dans la générosité qu’on peut construire un pays de solidarité, un pays où il ferait bon vivre”, Dr Ali Abdel-Rhamane Haggar

5 jeunes basketteurs formés par H5 Academy ont reçu ce samedi une bourse d’études de trois ans. Des bourses offertes par HEC Tchad.

Ces lauréats vont commencer les cours d’ici vendredi 15 octobre 2021. Ils seront suivis jusqu’à l’obtention de la licence.

Ces jeunes sont formés par leurs aînés dont quelques-uns ont bénéficié de l’enseignement supérieur de HEC Tchad. ” La HEC Tchad, c’est une école où il n’y a pas d’ethnie, il n’y a pas de religion et aussi il n’y a pas de genre. Le Tchad est un pays carrefour, HEC Tchad aussi est un carrefour. C’est une école qui est pratiquement au centre de la ville, H5 Academy aussi est un carrefour “, affirme le coordinateur de H5 Academy, Mahamat Hassane Moustapha.

Il indique qu’ils forment les joueurs qui pourront servir le pays, qui deviendront professionnels, mais aussi des joueurs qui seront des “responsables, qui vont réussir dans la vie”.

Pour le président du Conseil d’administration de HEC Tchad, Dr Ali Abdel-Rhamane Haggar, “C’est démontrés que les sportifs étudient bien, ils apportent de la joie également parce que c’est des types qui sont en forme. On le fait parce qu’on sait que la vie d’un musicien, un sportif, sur le plan de l’art, la vie est très courte.

Beaucoup des gens sont des bons sportifs mais un bon matin il ouvre des yeux, il n’a pas de diplôme et quand on n’a pas de diplôme à partir de 35 ans, 40 ans on perd le réflexe du sportif. C’est pourquoi un petit diplôme est bon”.

Haggar de renchérir qu’à l’exemple de ces jeunes, d’autres voudront faire le sport parce qu’ils sauront que des grands frères, des oncles, des tontons vont leur tendre aussi la main pour les études. “C’est dans la générosité qu’on peut construire un pays de solidarité, un pays où il ferait bon vivre”, conclut-il.