Tchad : Airtel fait un don d’une pompe à eau solaire à l’école officielle de Gaoui

Le Directeur régional d’Airtel Afrique francophone, Micheal Foley, a inauguré ce mardi 7, une pompe à eau solaire, offerte aux élèves de l’école officielle de Gaoui, dans la commune de 10ème arrondissement de N’Djaména, en présence de Sa Majesté le sultan Hassana Abdoulaye.

Airtel vient à la rescousse des 709 élèves dont dispose l’école officielle Gaoui, en leur apportant la plus précieuse liquide ‘’l’eau’’.

Le directeur de l’école officielle de Gaoui, Mianro Bemadjingar, en son nom et au nom des élèves a remercié Airtel d’avoir choisi Gaoui et plus précisément leur école pour faire ce don. Car “l’eau c’est la vie”.

Le maire du 10ème arrondissement, Mahamat Alhabib Hisseini Sayar, se réjouit de cette manne indispensable pour la vie. Il a remercié Airtel d’avoir pensé à la population de sa circonscription.

Sa Majesté le roi Hassana Abdoulaye, sultan de Gaoui, de prime à bord, a signalé qu’Airtel n’est pas à sa première réalisation à Gaoui. “La population de Gaoui est très contente. Airtel tient toujours ses promesses. Airtel nous a promis voilà aujourd’hui la réalisation”, s’est-il réjoui. Et d’ajouter, “en trois jours, Airtel nous a réalisé cette ouvrage”. Au nom de sa population, Sa Majesté Hassana Abdoulaye, a plaidé auprès d’Airtel pour la clôture de l’école officielle de Gaoui. Car, cette école existe depuis 1955, et elle a beaucoup formé.

Le Directeur régional d’Airtel Afrique francophone, Michael Foley, s’est adressé en ces termes : « C’est avec un grand cœur chaleureux que nous sommes ici avec vous pour faire ce don. Tout ce qu’on fait aujourd’hui est pour vous les élèves et pour cette communauté. J’aimerais vous remercier de votre hospitalité et votre accueil. Ce forage vous permettra d’avoir une quantité importante d’eau potable pour cette école. Ça nous fait extrêmement plaisir. »

La mise en terre de quelques plants a clos la cérémonie.