Tchad : 250 lauréats de Sup’Management reçoivent leur parchemin

La cérémonie de graduation des lauréats de l’école supérieure de management, de commerce et d’informatique, ”Sup’Management”, a eu lieu ce samedi 2 octobre 2021 à N’Djaména.

Au total 250 lauréats de l’école supérieure de management de commerce et d’informatique, « Sup’Management », toutes filières confondues ont reçu leur parchemin ( Brevet de technicien supérieur, licence et master ) ce jour.

Le président du Conseil d’administration de Sup’ Management, Mahamat Mbodou Mbodoumi, a souligné que son établissement continue d’être à l’œuvre de former des milliers de jeunes étudiants et ce pour la neuvième année consécutive.



« Cette année a vu tout spécialement une activité intense et riche sur le plan para-universitaire avec la mise en place de l’association de différents clubs qui aux côtés de l’association “leaders managers”, ont tous fait des réalisations impressionnantes, qui ont consolidé fortement l’esprit de solidarité, d’amitié, d’échange et d’intégration », relève Mahamat Mbodou Mbodoumi.

Le PCA salue les efforts consentis pour porter la formation et les différents services accessoires vers une meilleure qualité, ”adossés au développement permanent des structures de gouvernance de l’école ainsi que son mode de management, qui impose de rendre un vif hommage à chaque membre de notre équipe administrative et professorale, ainsi qu’à tous nos partenaires et toutes les personnes et toutes les institutions qui se sont impliquées dans nos activités”.

Le Secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur représentant la ministre de tutelle, Mamadou Boukar Gana, indique que le gouvernement s’est fixé comme objectifs de former des cadres supérieurs capables de jouer un rôle moteur dans la création et le développement de biens matériels de fournir à l’Etat et aux secteurs de l’économie des cadres qualifiés pour la conduite de l’encadrement des populations et la création des richesses nationales.

« Votre établissement a fait l’objet de plusieurs évaluations positives par les experts de notre Département. La dernière évaluation vous a classée meilleure deuxième de votre catégorie et nous souhaitons que cette dynamique amorcée depuis une décennie se consolide et se renforce », conclut Mamadou Boukar Gana.