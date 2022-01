Suspension de la grève à la faculté de médecine de N’Djamena pour un mois

Réunis en assemblée générale, les étudiants de la faculté des sciences humaines et de la santé de l’université de N’Djamena ont décidé de reprendre le chemin des amphi pour un mois.

Ils sont en grève depuis le 10 novembre 2021. En cause, le non paiement de 33 mois de bourse d’études. Sit in, manifestations, la base de jouer à l’apaisement ce samedi 15 janvier. “Nous venons de suspendre la grève pour un mois en assemblée générale ce jour“, informe Abdoulaye Adam, chargé des affaires académiques. Raison, leur revendication a été en partie satisfaite. “Nous n’étions satisfait qu’à 33% de nos attentes mais nous demandons également au gouvernement de mettre plus d’accent sur notre situation pendant le 1mois afin de la solutionner”, a déclaré Abdoulaye Adam, chargé des affaires académiques.