Sila : le nouveau délégué de l’éducation prend fonction ce 23 décembre

Nommé par décret n°918 du 03 décembre 2021, le nouveau délégué de l’Education nationale et de la Promotion civique Baradine Tahir a pris ses fonctions ce jeudi 23 décembre 2021, à Goz Beida.

Il a été officiellement installé par le secrétaire général de la province, Sadick Gadar Ambary, en présence de plusieurs autorités administratives.

Avant de passer le bâton de commandement au nouveau délégué. le délégué sortant a remercié les autorités de la province du Sila, et a demandé à ses proches collaborateurs de garder le même élan, pour aider le nouveau délégué.

Dans son mot, le secrétaire général de la province Sadick Gadar Ambary a félicité le délégué entrant avant de préciser que le défi reste à relever dans la province, en faveur de la scolarisation des filles et l’éducation des enfants.

Pour sa part, le délégué entrant, Baradin Tahir, a adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays, avec à leur tête, le président du CMT et le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, pour la confiance placée en sa personne. Il a aussi demandé la contribution des uns et des autres pour atteindre les objectifs.

Soumaïne Ahmat correspondant à Gozbeida